Programm für Nettetal Diese fünf Konzerte präsentiert der Kulturkreis der Wirtschaft 2023

Mit fünf Konzerten aus Genres von Klassik bis Pop will der Kulturkreis der Wirtschaft im Jahr seines 30-jährigen Bestehens für viel Musik in Nettetal sorgen. Zu den Orten an denen gespielt wird, gehören unter anderem das Schloss Krickenbeck und das Ufer des De Wittsees. Hier ein Überblick.