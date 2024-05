Veranstaltungstipps Hier spielt die Musik – Nettetals Konzertreigen nach Pfingsten

Wer lieber exotischeren Klängen als denen von Elton John lauschen will, kann in der Alten Fabrik an der Venloer Straße 38 in Kaldenkirchen am Donnerstag, 30. Mai, auf seine Kosten kommen. Dann bestreitet die Formation Cheop dort das nächste Jazz Café. Wer dahinter steckt und was geboten wird? Die Macher beschreiben es so: „Markus Türk mit verstromtem Horn und gesammelten Effekthaschereien, Tim Isfort mit chaoszillierendem Bass und erlesenen Knopfdruckwundern, Fred Heinen mit halbautomatischer Keyboardburg und batteriebetriebenen Echtzeitcontrollern.“ Beginn 18 Uhr, Eintritt 15 Euro. Tickets im Vorverkauf gibt es über die Internetseite www-alte-fabrik-nettetal.de.