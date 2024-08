Digitaler Bild-Schöpfer im Test Ein King-Kong-Felsen für Nettetal – dank Künstlicher Intelligenz

Auf Künstliche Intelligenz (KI) setzt die Nettetaler Stadtverwaltung schon seit Monaten. Ende 2023 hat sie auf ihren Internetseiten einen Chatbot in Betrieb genommen, der Fragen von Bürger erstaunlich verlässlich beantwortet – mithilfe eines digitalen Knechts, der vieles weiß, aber kein Gehalt für seine Arbeit fordert – was angesichts der Finanzlage der Stadt schon mal ein Plus ist. Das hat sich auch in der Nachbarschaft herumgesprochen. Auch die Gemeinden Niederkrüchten und Schwalmtal haben den Kollegen KI in Dienst genommen. Der stammt aus demselben Unternehmen wie der in Nettetal – ein Klon sozusagen, der auf kommode Weise den Personalbestand zumindest virtuell vergrößert.