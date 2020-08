Bildende Kunst in Nettetal-Leuth : Kreatives Miteinander von acht Künstlern

Leuth Der ProjektRaumKunst Busch 8 hatte acht Künstler aus ganz Deutschland und den Niederlanden zu einem Symposium geladen. Am Sonntag, 9. August, werden Ergebnisse präsentiert.

Es herrscht eine fast klösterlich anmutende, konzentrierte Stille im großen Atelierraum an Busch 8 in Nettetal-Leuth. An den in der Backsteinhalle großzügig verteilten Werkorten arbeiten Künstler in ihrem je eigenen Schaffenskosmos. Und schöpfen dabei doch kreativ aus dem Miteinander. Es ist mal wieder Projektzeit im Atelier von Barbara und Klaus Schmitz-Becker, die 13. mittlerweile.