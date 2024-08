Internationales Treffen in Nettetal Gemeinsam essen, erkunden – und Kunst schaffen

Nettetal · Sechs Künstler aus Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden sind derzeit im Projektraumkunst Busch 8 zu Gast. Was sie in ihrer Zeit in Nettetal erarbeiten, soll im Herbst ausgestellt werden. Demnächst können Besucher aber schon mal erste Eindrücke gewinnen.

08.08.2024 , 12:00 Uhr

Sigrid Neuwinger (vorne links) und Claudia Reich (vorne rechts) gehören zu der Künstlergruppe, die in Nettetal zu Gast ist. Foto: Gaby Baltha

Von Sigrid Blomen-Radermacher