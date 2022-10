Gaudi beim Nettetaler Ferkesmarkt in der Kritik : Bauern und Markt-Veranstalter verteidigen Ferkelrennen

Nettetal-Lobberich Tierfreunde wettern gegen eine Tradition beim Lobbericher Ferkesmarkt: Das Ferkelrennen müsste verboten werden, meinen sie. Des Tierschutzes wegen. Was Veranstalter und Landwirte dazu sagen.

Das Schweinerennen beim Ferkesmarkt ist nicht jedermanns Sache. „Blöde Tradition“, „purer Stress für die Tiere“, „Ferkelei“ – so lauten Kommentare in sozialen Medien zu dem, was es am Wochenende in Lobberich zu sehen gab: Ferkel, die angelockt von Futter über eine 35 Meter lange Rennstrecke rund um den Wenkbüll flitzen. Eine Tradition beim Ferkesmarkt, die mancher gerne abgeschafft sähe. So wie etwa in Nieukerk, wo der örtliche Werbering 2019 nach Kritik der Tierschutzorganisation Peta ein bis dahin auch dort gepflegtes Ferkelrennen in ein Rennen mit schweinchen-rosafarbenen Bobby Cars für Kinder verwandelt hat.