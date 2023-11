Krippen in Nettetal Lobberich bietet 25 Quadratmeter Raum für die Weihnachtsgeschichte

An Heiligabend wird als fünfte Szene die „Geburt Jesu im Stall mit der Hirtenverkündigung“ gezeigt und am ersten Weihnachtstag sind die „Hirten an der Krippe“. In der siebten Szene zum „Fest der unschuldigen Kinder“ folgt Silvester/Neujahr die Reise der heiligen drei Könige durch den Chorraum der Kirche zur Krippe. Die „Huldigung durch die Heiligen drei Könige“ an der Krippe ist das Bild am 6. Januar. Die letzte Szene zeigt am dritten Sonntag nach Weihnachten die Maria und Josef auf der „Flucht nach Ägypten“.