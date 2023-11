Krippen in Nettetal Ein stummes Theater erzählt die Weihnachtsgeschichte

Seit der Verlegung in die Mitte der Kirche wird mit der Krippe die Weihnachtsgeschichte wie in einem stummen Theater in wechselnden Szenen dargestellt. Zu sehen ist sie in der Kirche erstmals am ersten Advent. Dann stellen die Figuren die Verkündigung des Engels an Maria dar. In den folgenden Wochen verändert das Krippenteam die Aufstellung, sodass am zweiten Advent die Vermählung von Josef und Maria gezeigt wird, am dritten Advent die Reise nach Bethlehem und am vierten die Herbergssuche. An Heiligabend wird die Geburt Jesu dargestellt, am ersten Weihnachtstag die Hirten an der Krippe, Silvester/Neujahr das Fest der unschuldigen Kinder, am 6. Januar die Huldigung durch die Heiligen drei Könige, und am dritten Sonntag nach Weihnachten die Flucht nach Ägypten.