Saniertes Denkmal in Nettetal Hinsbecks Kreuzkapelle hatte eine Rohrpost für Spenden

Die achteckige Kreuzkapelle ließen 1724 Mathias Xylander, von 1703 bis 733 Personatar an der Hinsbecker Kirche, und sein Neffe Lambert Heinrich Xylander, von 1709 bis 1724 Pfarrer in Hinsbeck, erbauen. Ihr Aufbau mit achteckigem Grundriss, schiefergedecktem Satteldach und Laterne mit Glocke und Wetterhahn entspricht dem heutigen Aussehen der Kapelle. 1903 erweiterte der Graf von Schaesberg durch eine Landspende die Fläche um die Kapelle zu einem Kreis, in dessen Mitte sie seitdem steht. Die bis dahin aus rohen Ziegelsteinen bestehenden Außenwände erhielten dazu einen Zementverputz und wurden weiß gestrichen. Gleichzeitig wurden die Fußfälle, die zunächst am Weg vom Kirmesmarkt zur Kapelle standen, im Kreis um die Kapelle aufgestellt.