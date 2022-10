Projekt in Nettetal : Die Kreisstraße 3 wird wegen Bauarbeiten gesperrt

Nettetal Autofahrer, aber auch Radfahrer und Fußgänger können demnächst die Kreisstraße 3 nicht wie gewohnt nutzen. Es wird Umleitungen geben.

(RP)Denn am Montag, 17. Oktober, beginnen nach Angaben der Kreisverwaltung Bauarbeiten am Radweg der K3 in Nettetal. Diese sollen in vier Bauabschnitten ausgeführt werden und für die ersten beiden davon muss die Fahrbahn komplett gesperrt werden.