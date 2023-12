Plan für Nettetal Kreis Viersen soll Abrechnung der Müllabfuhr übernehmen

Die Vorbereitung einer europaweiten Ausschreibung sei inzwischen so weit gediehen, dass sie bald erfolgen könne, heißt es in einem Bericht der Stadtverwaltung für den Stadtrat. Der soll sich in seiner letzten Sitzung des Jahres damit einverstanden erklären, dass der Abfallbetrieb des Kreises die vom künftigen Müllentsorger gestellten Rechnungen empfängt, kontrolliert und den drei Kommunen die auf sie entfallenden Beträge auf Basis der entleerten Abfallbehälter und gemeinschaftlich vereinbarter Verrechnungsschlüssel in Rechnung stellt. Für diesen Service bei der Rechnungsprüfung und Vertragsabwicklung soll Nettetal dem Abfallbetrieb jährlich 6500 Euro zahlen.