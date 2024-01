Neues Vorgehen in Nettetal Was der Kreis für Nettetal beim Thema Abfall übernimmt

Während Nettetal und Grefrath zunächst nur die Dienstleistung der Ausschreibung und Abrechnung an den Kreis Viersen übertragen wollen, geht Tönisvorst noch einen Schritt weiter: Die Apfelstadt überträgt sämtliche Aufgaben in Zusammenhang mit der Müllabfuhr an den Kreis Viersen.