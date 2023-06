Nettetaler Geldautomatensprenger verurteilt „Ich hätte da nicht mitmachen sollen“

Im Prozess um eine Geldautomatensprengung in Nettetal haben beide Angeklagte am Montag Geständnisse abgelegt. Sie seien massiv unter Druck gesetzt worden, die Tat zu begehen, sagten die 19 und 24 Jahre alten Männer aus Amsterdam am Krefelder Landgericht aus. Das Gericht verurteilte die beiden Täter zu empfindlichen Gefängnisstrafen ohne Bewährung. Der 19-Jährige, der nach Jugendstrafrecht verurteilt wurde, muss für drei Jahre hinter Gitter. Der 24-Jährige wurde zu fünf Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Damit folgte das Gericht der Forderung der Staatsanwaltschaft.