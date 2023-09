Kollision in Nettetal Krankenwagen in Unfall verwickelt

Ein Auto und ein Krankenwagen sind am Montagmittag an der Straße Loirfeld in Breyell an einem Unfall beteiligt gewesen, bei dem ein Mann leicht verletzt wurde. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 15.30 Uhr. Ein 29-jähriger Mönchengladbacher habe mit seinem Auto rückwärts aus einer Parklücke fahren wollen, im gleichen Moment habe ein 24-jähriger Nettetaler, der einen Krankenwagen mit eingeschaltetem Blaulicht steuerte, ebenfalls rückwärts aus einer Ausfahrt fahren wollen. Nach Polizeiangaben stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Der Beifahrer des 29-jährigen Mönchengladbachers wurde dabei leicht verletzt.