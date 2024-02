Skepsis in Nettetal Krankenhaus: Lauterbachs Transparenz-Atlas „sehr fragwürdig“

Auch andere Reformvorhaben betrachtet die Nettetaler Klinikleitung skeptisch. Man bezweifle, dass eine Einteilung der Krankenhäuser in drei Versorgungslevel einen positiven Effekt haben wird: „Orientiert sich ein Patient ausschließlich daran, wird die Transparenz besonders in Hinblick auf kleinere Häuser, wie unseres eines ist, fragwürdig.“ Denn es werde dann lediglich eine allgemeine Basisversorgung widergespiegelt. Wie modern die Geräte im Haus seien und wie gut die Qualifikationen der Mitarbeiter in einzelnen Fachbereichen wie beispielsweise in der Endoprothetik oder Gastroenterologie sind, werde dabei aber nicht wirklich sichtbar und durchschaubar für den Patienten. Ob von einem geplanten Transformationsfonds in Höhe von 50 Milliarden Euro etwas fürs Nettetaler Krankenhaus abfällt, sei noch nicht absehbar. Denn noch sei gar nicht klar, wie das Geld verteilt wird.