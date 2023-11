Beschwerden in Nettetal Parkplatzmangel? Die Krankenhaus-Leitung sieht das anders

Gefühlt ist es für Peter Klein inzwischen ein ewiges Problem: Einen Parkplatz nahe am Netter Krankenhaus und dem zugehörigen Zentrum Nettevital zu finden, ist seiner Meinung nach meist schwierig. Was ihn unter anderem ärgert: „Es wurden im Zuge der Erweiterung des Krankenhauses riesige Flächen mit Heli-Landeplatz gepflastert, wenn man sich den Zustand über Jahre in einem Raster ansehen könnte, würde man feststellen, dass immer mehr der fertiggestellten Parkplätze für Baumaterial, Baufahrzeuge, Container usw. wegfallen und das bei einem ,Baufortschritt’, der einen privaten Bauherrn unweigerlich in den Ruin führen würde“, schimpft Klein.