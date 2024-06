Engagierte Friseurmeisterin Karin König schneidet Haare – ehrenamtlich

Das Handy von Karin König wird auch für die Terminplanung genutzt. Mit einer Nachricht, oder wenn es keine Probleme mit der Sprache gibt, auch im Gespräch, vereinbart man einen Termin bei der Friseurin: „Frau König, haben Sie Zeit für mich?“ Einmal im Monat kommt die Nettetalerin in das Gemeindehaus der evangelischen Kirche in Breyell, um bedürftigen Menschen die Haare zu schneiden. Auch Karin König engagiert sich ehrenamtlich im Rahmen des Projekts „Alle an einem Tisch“ der evangelischen Kirchengemeinde an der Nette. Am Lötscher Weg treffen sich Menschen aus allen sozialen Schichten, mit unterschiedlichen Religionen und aller Altersstufen – jeden Donnerstag. Angela Müllers hatte das Angebot im November 2021 gemeinsam mit ihren Mitstreiterinnen auf die Beine gestellt. Seit etwas mehr als zwei Jahren ist auch Karin König vor Ort.