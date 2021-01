Naturschutz in Nettetal : Kopfweidenschnitt rettet Bienen

Nettetal Die untere Naturschutzbehörde des Kreises hat 7000 Kopfweiden digital erfasst und lässt jedes Jahr rund 1000 Bäume beschneiden. Mit ihren Kätzchen bieten Weiden den Bienen im Frühjahr das erste Futter.

Am Donnerstag gab es einen Ortstermin zur Kopfweidenpflege in Nettetal. „Tatort“ ist Oirlich südlich von Hinsbeck, direkt am Hof von Michael Baaken. Der Platz war gut ausgewählt. Dort konnte Matthias Nickel von der Unteren Naturschutzbehörde die verschiedenen Wachstumsstadien der Kopfweide zeigen. Am Bachlauf stehen mehrere Bäume, die vor einem Jahr beschnitten wurden (Schneiteln). Sie bieten das typische Bild einer Kopfweide, wie sie für den Niederrhein so typisch ist. Aus dem Kopf des niedrigen Stammes sind meterlange Triebe gewachsen. Früher wurden diese Weidentriebe geerntet und zu Körben geflochten.