Konzerte in Nettetal Zweiter Anlauf zum Open Air auf Schloss Krickenbeck

„Daria and the Groove Foundation“ ist eine Band, die 2019 an der Musikhochschule in Arnheim zusammenfand, mittlerweile aber ihren Lebensmittelpunkt in Köln hat. Bass, Bläser, Keyboards, Schlagzeug, Gitarre und Gesang – die Groove Foundation serviert mit dieser Ausrüstung Soulmusik der 60er und 70er Jahre in eigenen Arrangements. Songs von Aretha Franklin, Stevie Wonder, Dusty Springfield, Gladys Knight, Etta James und Otis Redding gehören zum Programm. Das Konzert beginnt am Freitag, 15. November, um 20 Uhr in der Alten Fabrik Kaldenkirchen. Eintritt: 27 Euro.