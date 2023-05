Alte Fabrik in Nettetal Konzert-Reigen vor Sommerpause

Bis zur Sommerpause ist auch noch einiges los an der Venloer Straße: Am Freitag, 2. Juni, spielt dort die Band House Of Atlas, eine Pop-Rock-Band aus Utrecht (Einlass 19 Uhr), tags drauf ist das Andreas Schleicher Duo gemeinsam mit Jörg Hamers zu Gast und serviert Songs und Geschichten; am 16. Juni schließt sich Bernd Begemann an. Einlass zu allen diesen Konzerten ist um 19 Uhr. Früher, um 15.30 Uhr, öffnen sich am 4. Juni die Türen zu einem etwas anderen Konzert: das Duo Shanti Omkara, dessen Lieder oft auf Mantras in Sanskrit oder Hindi beruhen. Tickets im Vorverkauf zu allen diesen Veranstaltungen gibt es unter www.alte-fabrik-nettetal.de. Nur an der Abendkasse gibt es Eintrittskarten für den Filmabend mit dem Streifen „Elvis“ (mit Tom Hanks und Austin Butler), den Gerd Wagner für seine Kino-Reihe in der Alten Fabrik ausgesucht hat und am 13. Juni zeigt.