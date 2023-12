Kontroverse in Nettetal Zähes Ringen um höhere Steuern für Bürger und Betriebe

Steuererhöhungen sind unpopulär. Nettetals Bürgermeister Christian Küsters (Grüne) und Kämmerer Andreas Grafer halten sie gleichwohl für nötig, um in den kommenden Jahren die Handlungsfähigkeit der Stadt zu erhalten. Sparsam gehe die Stadt bereits mit ihrem Geld um und weitere Sparanstrengungen seien nötig, erklärte Küsters in der jüngsten Sitzung des Finanzausschusses. Aber angesichts eines drohenden Defizits von 13 Millionen Euro im kommenden Jahr werde Sparen alleine nicht ausreichen, meint die Verwaltungsspitze. Ihr Vorschlag, die Grundsteuer und die Gewerbesteuer in Nettetal zu erhöhen, um so bei Bürgern und Betrieben 2024 etwa zehn Millionen Euro mehr einzusammeln, stieß jedoch auf Widerstand in der Politik – und nicht nur dort.