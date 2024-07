Leiharbeiter in Niederkrüchten Stadt kontrolliert erneut Wohnobjekte von Leiharbeitern

Die Situation ist im gesamten deutsch-niederländischen Grenzgebiet angespannt. Die zumeist ost- oder südosteuropäischen Arbeitskräfte werden von Jobvermittlern vor allem an Unternehmen in den Niederlanden vermittelt. Da die Gesetzeslage in den Niederlanden für die Vermietung von Sammelunterkünften anders aussieht als in Deutschland, gingen die Arbeitsvermittler dazu über, billige Unterkünfte im grenznahen Bereich zu suchen und anzumieten. Die Arbeiter, die dort dann schlafen und essen, werden mit Bussen morgens zu ihren Arbeitsplätzen in den Niederlanden abgeholt und abends wieder zurückgebracht.