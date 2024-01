Aufführung in Nettetal-Kaldenkirchen Neue Komödie macht Partner-Suche zum Thema

Worum geht es in dem Stück? Um Männer, Frauen, die Liebe und warum es so schwer ist, die Liebe nicht zum Beziehungsstress werden zu lassen. Denn bei Männern reicht „Groß, dunkelhaarig und blauäugig - nach einer aktuellen Studie Punkte, die einen Mann attraktiv erscheinen lassen - nicht aus. Was ist mit dem Hausputz, Müll runter bringen oder inneren Werten? Dort liegen die Tücken des Alltags. Die nimmt die neue Komödie aufs Korn. Held des Stückes ist Thomas, den seine Frau nach drei Jahren Ehe verlässt. Verzweifelt sucht er die Frau fürs weitere Leben per Kontaktanzeige.