Nettetals Ordnungsdienst aufgestockt Mehr Ordnungskräfte für Sicherheit und Sauberkeit

Brüggemann und die beiden anderen Neulinge tun derzeit noch Dienst an der Seite eines „alten Hasen“ wie Markus Langer. „Ich bin schon seit 17 Jahren auf der Straße“, sagt der 58-Jährige. 17 Jahre, in denen er wohl so ziemlich alles erlebt hat, was man in dieser Funktion erleben kann – und das ist beileibe nicht nur Knöllchen-Schreiben. Unterstützung von Polizei und Zoll bei Einsätzen – und sei es nur als Zeuge –, Einschreiten bei Ruhestörungen, Fahndung bei illegaler Müllentsorgung, Kontrolle von Spielhallen, Begleitung von Großveranstaltungen etwa im Straßenkarneval, Überwachung des Badeverbots an Seen und der Anleinpflicht bei Spaziergängen mit Hunden... Die Liste ließe sich fortsetzen.