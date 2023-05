Jubiläum in Nettetal Kolping in Breyell – eine uralte Familie

Die 83 Mitglieder zählenden Breyeller Familie ist eine der ältesten Kolpingsfamilien in Nettetal. Gegründet wurde sie am 27. Februar 1898 als „Katholischer Gesellenverein“. Deren Ausgangspunkt war der Priester und „Gesellenvater“ Adolph Kolping. Er hatte zunächst als Schumacher gearbeitet. Mit 23 Jahren entschloss er sich, Priester zu werden. 1845 ging er nach Elberfeld, wo er das Elend der Arbeiter und Handwerker in der Industrialisierung erlebte. Er wurde Präses eines dort gegründeten Gesellenvereins. 1849 wurde er Domvikar in Köln und gründete auch da einen Gesellenverein. Kolpings Gemeinschaft verbreitete sich weltweit.