Goldhochzeit in Hinsbeck : Koch und Kellnerin seit 50 Jahren verheiratet

Nettetal Tinni und Günter Rees aus Hinsbeck feiern am 5. Februar ihre Goldhochzeit. Von 2006 bis 2015 führten sie geminsam die Gaststätte „Marktstube.

Mit ihnen feiern Tochter Alexandra und Sohn Markus, dazu vier Enkel. Tinni arbeitete als Kellnerin in der Waldesruh, gleichzeitig bei der Firma Draftex. Günter war in verschiedenen Restaurants als Koch tätig. Von 2006 bis 2015 führten sie die Gaststätte „Marktstube“. Auch als Rentner sind sie weiter tätig, Tinni in der Jugendherberge, Günter beim „Pilzhof Nettetal“. Zu Altweiber war Tinni regelmäßig in Köln, heute liebt sie vor Ort das Spazieren mit dem Hund. Für Günter standen Bowling und Skatspiel vorne an.