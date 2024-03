Zum 18. Mal in Nettetal Mehr als 900 Gäste wandern beim Kneipenfestival durch Kaldenkirchen

An acht Orten, verteilt in der Kaldenkirchener Innenstadt, waren acht Bands unterschiedlicher musikalischer Richtungen zu hören. Bei 18. Auflage des Festivals gab es eine Premiere. Erstmalig war das Bürgerhaus mit am Start. Was aus der Not herausgeboren wurde, weil die Kneipe „Tach!“ aufgrund einer Terminüberschneidung diesmal nicht mitmachte, entpuppte sich als cooler Veranstaltungsort. „Das Bürgerhaus könnte eigentlich immer mit eingebunden werden“, meint Sophie, die mit mehreren Freundinnen unterwegs ist und das Kneipenfestival einfach „nur mega“ findet, wie es die junge Frau beschreibt. Auch Mitorganisator André Dückers war zufrieden: „Wir können ein rundum positives Fazit ziehen. Mit über 900 Besuchern knüpfen wir an den Erfolg vom Vorjahr an.“