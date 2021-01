Corona-Pandemie in Nettetal : Grenzverkehr: Angst vor Ansteckung

Am vergangenen Samstag trat in den Niederlanden eine Ausgangssperre in Kraft. Nach Krawallen am Sonntagabend, auch in Venlo und Roermond, ist es in der Grenzregion Limburg ruhig geblieben. Die niederländische Polizei zeigt starke Präsenz, auch mit Hunden wie hier in Geleen. Foto: Günter Jungmann Foto: Günter Jungmann

Kaldenkirchen Akuell kommen viele Niederländer nach Kaldenkirchen, um zu tanken oder an der Poststraße einzukaufen. Dabei grassiert in den Niederlanden die britische Corona-Mutation. Auch in Venlo gab es Krawalle wegen der Ausgangssperre.

Die Filialen von Lidl und Aldi an der Poststraße in Kaldenkirchen werden immer schon gern von Niederländern angesteuert. Im Moment noch mehr als sonst, wie ein Leser aus Kaldenkirchen berichtet: „Die werden regelrecht geflutet.“ Dann gebe es auch schon mal Gedränge und Geschubse. Viele Einheimische würden inzwischen diese Filialen eher meiden. Diesen Eindruck bestätigt Ortsvorsteherin Claudia Willers (CDU), die dazu viele Rückmeldungen erhält. Viele sind verbunden mit der wachsenden Sorge, sich mit der stark ansteckenden britischen Corona-Mutation zu infizieren. Sollte es zu Ansteckungen kommen, fürchten viele, dass der Lockdown verschärft und eine Ausgangssperre verhängt wird. Mit Sorge verfolge man auch die Krawalle, die am Wochenende in Folge der abendlichen Ausgangssperre in mehreren Städten der Niederlande gleichzeitig ausbrachen.

In den Niederlanden hat die Regierung ab vergangenen Samstag eine nächtliche Ausgangssperre von 21 bis 4.30 Uhr verfügt. Eine Ausgangssperre hatte es zuletzt während der deutschen Besatzungszeit im Zweiten Weltkrieg gegeben. Zu Demonstrationen und Krawallen kam es nicht nur in den großen Städten wie Rotterdam und Amsterdam, sondern auch in weiteren Städten.

Info Keine Änderungen im „kleinen Grenzverkehr“ Für die Grenzregionen zu den Niederlanden verändert sich in der Praxis kaum etwas. Die neuen niederländischen Bestimmungen sind denen in NRW sehr ähnlich. Nach der NRW-Einreiseverordnung sind grenzüberschreitende Kurzaufenthalte bis zu 24 Stunden ohne Testpflicht erlaubt. In den Niederlanden gilt innerhalb einer 30-Kilometer-Zone Reisefreiheit ohne Testpflicht.

Auch in der Grenzregion der Provinz Limburg kam es am Sonntagabend zu Krawallen, so in Venlo und in Roermond. Wie Marcel Tabbers, Innenstadtmanager der Stadt Venlo, bestätigt, sei es am Bahnhof außerhalb der eigentlichen Innenstadt am Sonntagabend zu Krawallen gekommen. Wie man in Videos in den sozialen Medien sehen kann, wurden Fahrräder auf die Straße geworfen, Polizisten mit Feuerwerkskörpern beschossen. Die Polizei konnte die Krawalle bis Mitternacht beenden.

Tabbers berichtet, dass die Einwohner von Venlo „erschrocken“ über die Krawalle seien. Einige Einzelhändler in der Innenstadt hätte die Schaufenster ihrer sowieso geschlossenen Geschäfte mit Holzbrettern verbarrikadiert. Viele seien in Sorge, dass sich die Unruhen wiederholten. Die sozialen Medien würden genau beobachtet. In Venlo, aber auch in Roermond, haben die Bürgermeister eine Notverordnung erlassen. Diese gibt der Polizei größere Befugnisse. Die Polizeibeamten können Menschen auf der Straße präventiv durchsuchen. Auch ist außer der Nasen-Mund-Maske keine Gesichtsbedeckung gestattet, die Geldstrafen können erheblich höher ausfallen.

Die Ausgangssperre gilt vorerst bis zum 9. Februar. Im kleinen Grenzverkehr wird von einem Besuch in Venlo abgeraten, verboten ist das nicht. In Venlo sind außer Lebensmittelläden alle Geschäfte geschlossen, ebenso Gaststätten und kulturelle Einrichtungen. Über die Situation ist Marcel Tabbers nicht froh: „Die ganze Venloer Innenstadt lebt von den Besuchern aus Deutschland.“ Die Einzelhändler stünden finanziell wie mental unter Stress.