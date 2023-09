Klavierabend Mengfei Gu und Gabriele Leporatti eröffnen Konzertreihe in Nettetal

Gabriele Leporatti, in Italien geboren, tritt in ganz Europa, USA und China auf und konzertierte in Sälen wie der Londoner Wigmore Hall, dem Concertgebouw Amsterdam, der He Luting Hall Shanghai und bei Festivals wie IKIF New York, Settimane Musicali Ascona. Seit 2012 ist er Dozent für Klavier an der Internationalen Musikakademie Anton Rubinstein in Düsseldorf. Mengfei Gu erreichte 2022 ihr Konzertexamen an der internationalen Musikakademie Anton Rubinstein in Düsseldorf. Beim diesjährigen „Music Talent Master Festivals 2023“ in Brescia in Italien gewann sie den ersten Preis im Solo-Wettbewerb.