Nettetaler Stadtgespräch Zwei Jubiläen und eine Party vor dem nächsten Schützenfest

Ein richtiges Schützenfest gibt es in Kaldenkirchen Bruch erst wieder im nächsten Jahr. Dennoch haben die Brucher Schützen jetzt schon mal im kleineren Rahmen gefeiert. Nach einer Kranzniederlegung am Marien-Kapellchen zum Gedenken an die verstorbenen Kameraden zogen die Schützen durch die Sektion in den Saal des Hotels „Zur Mühle“, wo sie verdiente Mitglieder ehrten. Der Vorsitzende Marc Janssen, überreichte Urkunden an langjährige Mitglieder: Helmut Hauser (70 Jahre), Johannes Peters (65 Jahre), Hans Visé (60), Arno Wilms, Günter Berger, Hans Oehlen, Heinz Theo Janssen (Rocker), Leo Lankes, Reiner Bonnacker, Franz-Dieter Backes, Gunter Gurath, Hans Willi Nellissen, Johannes Beyen, Leo Peters, Werner Hildebrandt (jeweils 50 Jahre), Hans-Bernd Peters, Hermann Janssen, Hans-Gerd Heines, Uli Inderhees (jeweils 40 Jahre), Günter Hendrix, Luise Gotzen, Bernd Küppers, Horst Schmidt, Manfred Schmitz (jeweils 25 Jahre). Die Züge der Jägeroffiziere und der Jägerzug wurden für Ihr 50-jähriges Bestehen geehrt. Gemeinsam mit der St.-Lambertus-und-Junggesellen-Bruderschaft Kaldenkirchen und vielen Freunden wurde eine Schützenparty bis weit in die Nacht gefeiert.