Kindergartenplätze für Nettetal Bau einer neuen Kita in Schaag hat begonnen

„Mit der gerade in Lobberich neu an den Start gegangenen Kita mit 75 Plätzen, dem Neubau in Schaag und dem für 2025 geplanten Neubau in Breyell können wir laut der aktuellen Geburtenzahlen unseren Bedarf an Kitaplätzen abdecken. In allen Stadtteilen können wir ausreichend Plätze vom ersten Lebensjahr bis zur Grundschule anbieten“, freut sich Nettetals Bürgermeister Christian Küsters. Aktuell sieht es so aus, dass sich die St. Anna-Kita und die Kita St. Hubertus ein Gebäude nebst Container teilen. Daher fiebern alle dem eingeschossigen barrierefreien Neubau entgegen.