Im Corso Film Casino Nettetal-Kaldenkirchen : Kino mit Kuchen, Sekt und Monsieur Claude

Das Corso Film Casino zeigt die Komödie „Monsieur Claude und sein großes Fest“. Foto: Emily Senf

Nettetal-Kaldenkirchen Die Rheinische Post präsentiert am Dienstag, 8. November, erneut die beiden Reihen „Kaffee & Kino“ und „Ladies first“ im Corso Film Casino an der Grenzwaldstraße 15a in Kaldenkirchen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Rheinische Post präsentiert am Dienstag, 8. November, erneut die beiden Reihen „Kaffee & Kino“ und „Ladies first“ im Corso Film Casino an der Grenzwaldstraße 15a in Kaldenkirchen. Diesmal läuft die Komödie „Monsieur Claude und sein großes Fest“. „Kaffee & Kuchen“ beginnt um 15 Uhr, Einlass ist ab 13.45 Uhr. Der Eintritt kostet 8,50 Euro, dafür gibt es auch ein Stück Kuchen und eine Tasse Tee. „Ladies first“ startet um 19.30 Uhr, Einlass mit einem Sektempfang ist ab 19 Uhr.

„Monsieur Claude und sein großes Fest“ ist die Fortsetzung zu den Filmen „Monsieur Claude und seine Töchter“ und „Monsieur Claude 2“ – und wartet mit ebenso turbulenten Verwicklungen auf wie die beiden Vorgänger-Streifen.

(RP)