Revival Party in Nettetal King’s-Veteranen feiern ein großes Wiedersehen

Es geht doch nichts über ein seliges Wiedersehen. „Man trifft hier Leute, die man seit Ewigkeiten nicht gesehen hat. Hammer“, freute sich Raffael aus Nettetal – und damit sprach er wohl den allermeisten Besuchern der King’s Revival Party aus der Seele. Die stieg zwar nicht in den Kaldenkirchener Räumen, in denen sich die 2018 geschlossene Diskothek einst ihren Kult-Status erabeitet hatte, sondern im Lobbericher Seerosensaal. Aber das tat der Stimmung keinen Abbruch. „Hier sind viele Nationen, aber eine Party. Das gab’s immer im King’s und so ist es auch heute“, stellte jedenfalls Raffaels Freund Kostas fest.