Karneval in Nettetal „Das Schönste wird sein, beim Karnevalszug auf dem Wagen zu stehen“

Mika besucht die Gemeinschaftsgrundschule in Breyell. Auch sein Fußballerherz – er spielt bei SuS Schaag – schlägt für die Borussia in Mönchengladbach. Außerdem schwimmt er gern, läuft Schlittschuh und fährt Ski. Was sagen die Mitschüler und Mitschülerinnen über das Kinderprinzenpaar in ihrer Mitte? „Die haben gestaunt“, schildert Adriana. Und Mikas Klassenkameraden werden ihn erleben, denn das Kinderprinzenpaar besucht die Breyeller Grundschule.