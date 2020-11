Landwirtschaft in Nettetal : Kinder erleben Natur mit Herz und Hand

Ralf und Ricarda Tobrock freuen sich über die UN-Auszeichnung als Lernort Bauernhof. Am Mittwoch gratulierte Bürgermeister Christian Küsters (rechts) am „Zauberbrunnen“ neben dem Hof in Sassenfeld. Foto: Heribert Brinkmann

Lobberich Der Quinkertzhof erhält als Lernort Bauernhof eine Auszeichnung als offizielles Projekt der UN-Dekade Biologische Vielfalt. Auf dem Hof können Kinder aus Kitas und Schulen sowie Behinderte mit Tieren in Kontakt treten.

Die Auszeichnung kam als Paket per Post. Der Quinkertzhof ist jetzt als offizielles Projekt der UN-Dekade Biologische Vielfalt im Rahmen des Sonderwettbewerbs „Soziale Natur – Natur für alle“ ausgezeichnet worden. Weil es keine offizielle Übergabe gab, luden Ricarda und Ralf Tobrock jetzt Bürgermeister Christian Küsters (Grüne) auf ihren Hof im Sassenfeld ein. Am Mittwoch war es soweit: Küsters kam und gratulierte.

Ricarda Tobrock ist Sozialpädagogin und hat sich bei der Landwirtschaftskammer zur Bauernhoferlebnispädagogin weitergebildet. Während des Studiums arbeitete sie auch an der Jugendherberge in Hinsbeck. Dort wurde sie gefragt, ob sie nicht etwas zur Landwirtschaft machen könne. Die Kinder, die aus dem Ruhrgebiet in die Jugendherberge kamen, wüssten nicht, wo die Milch herkäme.

Heute kommen 300 bis 400 Kinder im Jahr auf den Hof. Sie können zuschauen, wie und was die Kühe fressen, sie erleben die verschieden großen Kälbchen und können schließlich mit Pferden und Schafen Bekanntschaft schließen. Angeboten werden Bauernhofprojekte für Schulklassen, Kindergärten und Behindertengruppen, aber auch die Ausrichtung von Kindergeburtstagen. Dazu kommen Projekte zur biologischen Vielfalt am hofeigenen Blühstreifen und neu Projekte für Familien und andere Kleingruppen, natürlich unter Einhaltung der aktuellen Hygienebedingungen. „Wir legen großen Wert darauf, unseren Besuchern Kontakt zu verschiedenen Tieren zu ermöglichen, einen sachgemäßen Umgang mit den Tieren zu vermitteln und eventuell bestehende Ängste abzubauen. Zusätzlich legen wir Wert auf das Thema ‚Biologische Vielfalt’, welches in den Projekten an verschiedenen Stellen immer wieder thematisiert wird“, so Ricarda Tobrock. Die Kinder sollen auf dem Hof Landwirtschaft mit „Herz und Hand“ erleben. Auch können sich die Kinder oft neu erfahren. Das schüchterne Mädchen blüht beim Umgang mit Pferden auf, das Großmaul wird vor den großen Kühen etwas kleinlaut. Zurzeit vermisst der neunjährige, gutmütige Ackergaul Anton die Kinder. Fast könnte man sagen, ohne die Kinder ist den Tieren langweilig.