Einzelhandel in Nettetal : Kinder bringen Kaldenkirchen doch noch zum Glänzen

Vorschulkinder aus dem Familienzentrum Brigittenheim schmücken die Tannen in der Fußgängerzone. Foto: Janetta/Janetta Janßen

Kaldenkirchen Die Weihnachtsbeleuchtung entfällt in diesem Jahr. Der Verein „Kaldenkirchen aktiv“ versucht trotzdem, die Fußgängerzone weihnachtlich zu gestalten.

Hunderte Sterne haben sie in den letzte Wochen gebastelt: Die Kindergartenkinder aus dem Familienzentrum Brigittenheim. Jetzt dürfen die Vorschulkinder stellvertretend für alle aus der Einrichtung die bunten Sterne an die 60 Weihnachtsbäume, die in der ganzen Fußgängerzone in Kaldenkirchen stehen, aufhängen. „Wir machen das, weil bald Weihnachten ist“, sagt der sechsjährige Jannis, und Jan (5) fügt hinzu: „Ja und auch, damit der Nikolaus den Weg zu uns findet.“ Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Und so entschied „Kaldenkirchen aktiv“ schweren Herzens, dass in diesem Jahr die Weihnachtsbeleuchtung ausfallt. Der Grund: Es fehlen Einnahmen durch Stadtfeste.

Sie waren alle fleißig: Die Kindergartenkinder und Grundschüler in Kaldenkirchen. Für dieses Engagement sind Claudia Willers, Vorsitzende bei Kaldenkirchen aktiv, und Beisitzerin Petra Wolters sehr dankbar. Dieses Jahr hätte traditionell am zweiten Adventswochenende das 25. Lichterfest stattgefunden. Doch corona-bedingt muss alles ausfallen. Umso wichtiger wäre es, jetzt ein Zeichen zu setzen und zusammenzustehen, findet Petra Hauser, Leiterin des Familienzentrums Brigittenheim, und appelliert an die Kaldenkirchener: „Nur, wenn sich so viele wie möglich beteiligen, können wir unseren Ort auf Weihnachten vorbereiten.“