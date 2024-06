11x11 Jahre in Nettetal KG de Wölese feiert närrisches Jubiläum

Nachdem die KG im Januar und Februar bereits die Karnevalsveranstaltungen unter dem Jubiläumsmotto „11 x 11 wer hätt‘s gedacht, der Wöles lädt zur Partynacht“ feierte, band sie nun mit einem offenen Festakt auf dem Lambertimarkt auch die Bevölkerung in das Jubiläum ein. „Wir wollten keinen Festakt im geschlossenen Kreis, sondern mit den Bürgern feiern und uns für die große Unterstützung in all den Jahren bedanken“, sagt Vorsitzender Frank Veuskens. Wie er berichtete, hat sich die KG in den vergangenen Jahren geöffnet, hat „heilige Kühe geschlachtet“, wie er sagte, indem nun auch Frauen aufgenommen werden und 2025/26 mit Peter Nisters erstmals ein Stadtprinz gestellt wird. „Wir hoffen, dass noch mehr Frauen den Weg zu uns finden.“