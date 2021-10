Unfall in Nettetal : Kerzen für das junge Unfallopfer

An der Unfallstelle an der Auffahrt wurden Kerzen aufgestellt. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Nettetal Es ist eine gefährliche Stelle. An der Auffahrt zur A 61 in Lobberich/Breyell passieren immer wieder schwere Unfälle beim Abbiegen. Auch jetzt wieder am 22. September. Der Fahrer eines Autos übersah beim Abbiegen ein Motorrad. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle.

(hb) An der Stelle, an der ein 25-jähriger Motorradfahrer am 22. September starb, haben Freunde und Bekannte Blumen und Kerzen aufgestellt. An der Anschlussstelle der Autobahn 61 in Nettetal-Lobberich in Richtung Koblenz war der junge Motorradfahrer aus Viersen-Süchteln von einem Auto erfasst worden. Der 25-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

