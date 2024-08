Stadtentwicklung in Nettetal Warum sich an der Ex-Tanke seit Jahren nichts bewegt

Nettetal-Lobberich · Nicht nur die ehemalige Tankstelle an der Biether Straße in Breyell ist eine schon lange brachliegende Fläche, die den Ort nicht gerade schmückt. Auch auf dem Gelände einer Ex-Tanke in Lobberich hat sich Jahren nichts getan. Wo das Problem liegt.

13.08.2024 , 16:30 Uhr

Der Bereich im Vordergrund ist mit dem Baubetriebshof neu gestaltet worden, für das Gelände gegenüber gibt es schon lange nicht verwirklichte Pläne. Foto: Stadt Nettetal