Ehrenamt in Nettetal Die Chefin im Reich der 10.000 Medien

Staunen gehört zum Lesen dazu. Im besten Fall erweckt das Gelesene allein die Neugier, aber selbst das Stöbern in einer Bücherei kann die Freude auf eine gute Zeit mit einem Buch erheblich steigern. Möglichkeiten zum Staunen bietet die Katholische öffentliche Bücherei (KÖB) St. Sebastian in Lobberich reichlich. Auf zwei Etagen finden alle jungen Neugierigen und deren Eltern unterschiedlichstes Material, in der ersten Etage vornehmlich Literatur für Kinder. „Ja, wir sind eine Kinder- und Familienbücherei für Lobberich und Hinsbeck“, sagt Walburga Rembold. Sie ist die Leiterin der Bücherei in den Räumen der Brücke, gleich neben der Pfarrkirche St. Sebastian in Lobberich.