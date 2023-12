Lohn für Engagement In Nettetal haben Ehrenamtler gute Karten

Inhaber einer Ehrenamtskarte zahlen in Nettetal beispielsweise in städtischen Einrichtungen wie Schwimmbad oder Bibliothek weniger. Die Karte ist aber in ganz Nordrhein-Westfalen gültig und bietet Vergünstigungen für viele weitere Angebote in diesem großen Gebiet. Wo wer Vergünstigungen offeriert, kann mithilfe einer App abgerufen werden. Um eine solche jeweils drei Jahre gültige Karte zu bekommen, muss man mindestens drei Jahre lang mindestens fünf Stunden pro Woche oder 250 Stunden pro Jahr ehrenamtlich tätig gewesen sein.