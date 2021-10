Karneval in Nettetal : Mit dem Motto „Pure Lust am Leben“ in die Session

Zuletzt wurde im November 2019 Hoppeditz-Erwachen am alten Rathaus in Lobberich gefeiert. Seitdem hat Hoppeditz alias Mathias Kuhn lange geruht. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Nettetal Am 13. November wird der Sessionsbeginn am alten Rathaus in Lobberich mit einem Hoppeditz-Erwachen gefeiert.

Endlich ist es soweit, bald feiert Nettetal wieder Karneval. Am 13. November können die Nettetaler Närrinnen und Narren ab 10.30 Uhr dem Sessionsbeginn entgegenfiebern. Pünktlich um 11.11 Uhr wird dann der Hoppeditz vom Karnevals Komitee Lobberich die fünfte Jahreszeit einläuten. Die Veranstaltung auf dem Platz vor dem alten Rathaus wird in diesem Jahr unter 3G-Bedingungen durchgeführt. „Wir rechnen mit einem hohen Besucherandrang, denn die Menschen wollen endlich wieder raus, den Karneval und die Gemeinsamkeit erleben“, so Markus Wolf, Pressesprecher des KKL. Sitzungspräsident Michael Zillekens wird durch das Programm führen und die Nettetaler Prinzessin Silvia I. verabschieden, sowie den designierten Prinzen Alexander Heymann alias Piet van Palme von der KG Löther Rieser begrüßen. Er wird in der Session 2021 / 2022 der erste Soloprinz in Nettetal sein.

Sein Motto für die Session lautet „Pure Lust am Leben“. Gemeint ist die Lust, wieder voll am Leben teilzunehmen, mit Feiern und mit Freunden. „Deshalb möchte ich als Prinz nach Corona wieder den Startschuss setzen“, so der Prinz aus Leuth.

Für die musikalische Untermalung am 13. November in Lobberich sorgt die Band Saturn. Die Funkemariechen der KG Fidele Heide werden den Gardetanz vorführen.

(hb)