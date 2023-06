Was Nettetaler Vereine bieten Bei „Alles det met“ begegnen sich Tanzsport und Karneval

Welche Sportarten kann ich in dm Verein treiben? Der Gardetanz gibt es „Alles det met“ für unterschiedliche Altersstufen – genannt Bambini, Minis, Junioren und große Garde – sowie für Solomariechen: Dana ist 16 Jahre alt und tanzt schon seit neun Jahren als Solomariechen, Kiara ist 14 Jahre alt und ist seit fünf Jahren als Solomariechen aktiv.

Hat der Verein ein ungewöhnliches Angebot? Gardetanz als solches ist in Nettetal in dieser Form ungewöhnlich. Die Tanzsportgruppe fördert das Brauchtum des Karnevals und ebenfalls die sportlichen Aktivitäten ihrer Mitglieder in Kaldenkirchen. Außerdem fördert die TSG die Gemeinschaft auch innerhalb der verschiedenen Tanzgruppen und veranstaltet mit allen Gruppen zwei Mal jährlich ein Gemeinschaftstraining.

Gibt es eine Jugendabteilung? Ja. Neben den Tanzgarden wird auch der Jugendkarneval großgeschrieben und in der TSG gefördert.

Gibt es besondere Förderungen für Kinder oder Erwachsene? Die TSG betreibt Leistungssport und nimmt auch an Turnieren teil und fördert somit alle ihre Tanzgruppen. Besonders talentierte Mädchen können sich zum Solo-Mariechen weiterentwickeln.