Karneval in Nettetal Die Hoppeditze erwachen wieder

Nettetal · Die Jecken in Lobberich und Kaldenkirchen haben den Start in den Karneval so organisiert, dass sie sich mit den Auftaktveranstaltungen nicht in die Quere kommen. Wer richtig närrisch ist, kann also zweimal den Beginn der neuen Session feiern.

10.11.2023 , 14:39 Uhr

Julian Kox und Clara Siemes sind das neue Kinderprinzenpaar der Gesellschaft Alles det met. Foto: Stefan Kox

Die Jecken in Lobberich sind wieder mal pünktlich: Samstag, 11. November, 11.11 Uhr, eröffnen sie die närrische Session zum karnevalistisch üblichen Zeitpunkt. Für Kostenpflichtiger Inhalt Hoppeditz Leonard Houben ist es der zweite Auftritt auf dem Balkon des Alten Rathauses. Premiere hatte er im vorigen Jahr als 14-Jähriger vor einigen Hundert Narren im Publikum auf dem Alten Markt. Dort wird der Aufbruch in die Session auch in diesem Jahr stattfinden. Die Kollegen der Karnevalsgesellschaft „Alles det met“ in Kaldenkirchen halten sich am Elften im Elften noch zurück. Bei ihnen bricht die Session erst eine Woche später, am Samstag, 18. November, los. Die Hoppeditzparty mit der Proklamation des neuen Kinderprinzenpaares beginnt um 19.11 Uhr im Saal „Zur Mühle“ an der Kölner Straße. Einlass ist bereits ab 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Bei der Sause gibt es ein buntes Programm, wird das noch amtierende Kinderprinzenpaar Justus I. und Saniye I. verabschiedet und das neue Kinderprinzenpaar proklamiert. Die Kaldenkirchener Gesellschaft stellt bereits seit 1975 fast ununterbrochen ein Kinderprinzenpaar. Neuer Kinderprinz wird Julian I. Kox. Der 14-Jährige besucht die 9. Klasse der Gesamtschule Breyell. In seiner Freizeit spielt er gerne Tischtennis oder mit seinen Freunden am PC. Er ist nicht nur im Karneval aktiv, seine zweite Liebe ist das Schützenfest in Leuth, wo er bei den Jungjägern ist. An seiner Seite steht Prinzessin Clara I. Siemes. Sie ist 13 Jahre alt und besucht die 8. Klasse des Albertus-Magnus-Gymnasiums in Dülken. Sie spielt Handball beim TSV und trainiert die Bambinis der TSG „Alles det met“ mit. Sie ist in der Jugend des Roten Kreuzes aktiv und spielt E-Bass in der Big Band der Schule. Die Begeisterung für den Karneval liegt bei den beiden wohl in den Genen. Ihre Familien sind im jecken Treiben verwurzelt. Entsprechend haben sie auch in diesem Metier schon Erfahrungen gesammelt. Prinz Julian ist im Elferrat der Löther Rieser und Prinzessin Clara stand schon mit Akrobatik und Sketchgruppe auf der Bühne.

(hh)