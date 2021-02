Karneval in Nettetal : Trotz Corona - Karnevalisten setzen auf jecke Ideen

Nettetal Die sehr beliebte Sitzung fällt am Samstag aus. Stattdessen verteilt der Arbeitskreis Medi-KV in Lobberich 111 „Fastelovend-Tüten“.

In Lobberich geht der Arbeitskreis Medi-KV andere Wege. Am Samstag, 6. Februar, wäre die große Sitzung der jecken Messdiener gewesen. Die Aktiven wollten aber, dass der Karneval nicht ganz ausfällt. Gemäß des Mottos „Corona hin oder her, ohne Karneval is et Lävve schwer“ hat der Arbeitskreis eine „Fastelovend-Tüte“ ins Leben gerufen. 111 Tüten werden an diesem Wochenende an die Messdiener und den Freundeskreis verteilt. Eingepackt wurden nicht nur der Sessions-Orden 2021, sondern auch Konfetti, Knabbernüsse, Gummibärchen, eine Fanta oder ein Pils, Luftschlangen und ein Textblatt.