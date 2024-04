Karneval in Nettetal mit Anna Maria Zimmermann Lobbericher Narren feiern früher und mit Stars

Auf der Homepage des Karnevals Komitees Lobberich werden Besucher immer noch mit einem Hinweis auf die Große Prunksitzung am 27. Januar 2024 begrüßt. Was nicht sonderlich schlimm ist, denn gerade mal zwei Monate nach Ende der Session suchen wohl noch nicht große Massen von Menschen nach den Daten der nächsten närrischen Sause. Wie das Programm der Prunksitzung am 15. Februar 2025 im Seerosensaal in Lobberich aussehen soll, das weiß das Komitee freilich schon. Unter anderem sind Schlagersängerin Anna Maria Zimmermann und Kabarettist Motombo Dave Davis dabei.