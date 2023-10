Denkmäler in Nettetal Ehemalige SA-Männer mussten Grabsteine von Juden wieder aufrichten

Der jüdische Friedhof an der Jahnstraße in Kaldenkirchen wurde erstmals 1824 erwähnt. Zu dieser Zeit waren Juden integriert im öffentlichen Leben des Ortes, wie die Teilnahme von Katholiken und Protestanten mit Fahnenschmuck an der Einweihung der Synagoge 1872/73 belegt. Auch das 50-jährige Bestehen der Synagoge wurde von der gesamten Bevölkerung festlich begangen. Ab 1924 gab es Beisetzungen auf dem neuen jüdischen Friedhof am Akazienwäldchen. Der Friedhof an der Jahnstraße wurde in eine Grünanlage umgewandelt.