Vorfall in Nettetal-Kaldenkirchen : Polizei ermittelt gegen 20-Jährigen in U-Haft

Nettetal Nach einem Handtaschenraub sitzt ein 20-Jähriger ohne festen Wohnsitz in Untersuchungshaft. Die Polizei ermittelt, ob der Mann für mehrere Diebstähle verantwortlich ist.

Ist ein Untersuchungshäftling für mehrere Diebstähle verantwortlich? Nach einem Handtaschenraub am Sonntag um 18.20 Uhr an der Kehrstraße in Kaldenkirchen beobachtete ein Zeuge den Flüchtenden und konnte ihn gut beschreiben. Einer Zivilstreife fiel ein Verdächtiger auf, sie nahm ihn vorläufig fest. In der Nähe fanden die Polizisten das Handy des Diebstahlopfers (54). Die Tasche hatte der Dieb in einen Vorgarten geworfen. Nach den ersten Ermittlungen wurde der 20-Jährige am Montag dem Haftrichter vorgeführt, der U-Haft anordnete.