Ungewöhnliches Bauvorhaben in Nettetal-Kaldenkirchen : Plan für Modellsiedlung Juiser Feld liegt aus

Ungewöhnliches Bauvorhaben in Nettetal-Kaldenkirchen

So soll die Modellsiedlung „Juiser Feld“ aussehen. Foto: Stadtwerke

Kaldenkirchen Zwischen Steyler Straße und Juiser Feld sollen 70 bis 80 energieautarke Wohneinheiten entstehen. Die Stadt Nettetal plant dazu eine Bürgerversammlung.

Die Stadt will den Bebauungsplan Ka-283 „Modellsiedlung Juiser Feld“ aufstellen. Vom 28. September bis 30. Oktober wird die Öffentlichkeit daran beteiligt. Dazu werden Ziele und Zwecke der Planung veröffentlicht.

Was ist am Juiser Feld geplant?

Träger der weitgehend energieautarken Siedlung sind die Stadtwerke Nettetal. Geplant sind dort 70 bis 80 Wohneinheiten in Reihen- und Einzelhäusern, aber auch in Doppelhaushälften und in einigen Mehrfamilienhäusern.