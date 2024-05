Vorfall in Nettetal Mann verletzt sich bei Unfall schwer

Ein 35-jähriger Nettetaler hat sich bei einem Unfall in Nettetal-Kaldenkirchen schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, bog der Mann am frühen Freitagnachmittag mit seinem Pedelec von der Kehrstraße nach links in die Jahnstraße ein. Dabei kam er mit seinem Pedelec auf der regennassen Fahrbahndecke zu Fall und zog sich eine schwere Verletzung am Bein zu. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Versorgung in ein nahes Krankenhaus.